2 ay sonra baba olacaktı

Suriye'den gelen haber yüreğimizi paramparça etti. Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden PKK-YPG'li teröristler tarafından açılan ateş sonucu Afrin'de görevli Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo (25) şehadete erdi. Şehit askerin cenazesi, uçakla memleketi İstanbul'a gönderildi. Şehit Kalo'nun eşi Yasemin'in 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehit üsteğmen, bugün Ataköy 5'inci Kısım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
- Güncel
- 15.12.2018
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