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  • 13.12.2018 18:59

Son dakika: Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin perde arkası

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre AK Parti Adana, Mersin ve Manisa'da MHP adayını desteklerken; MHP Aydın ve Muğla'da AK Parti'nin adayını destekleyecek.

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin perde arkası
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