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Terör koridoru parçalanacak

Terör koridoru parçalanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'te ile varılan 'ın da desteklediği mutabakat sayesinde çok büyük insani krizin yaşanmasını önlediklerini açıkladı. Oktay, "Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak var. Bu meselenin çözümü için diplomatik yolları sonuna kadar zorluyoruz" açıklamasını yaptı.

EVRİN GÜVENDİK

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