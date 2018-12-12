Terör koridoru parçalanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'te Rusya ile varılan İran'ın da desteklediği mutabakat sayesinde çok büyük insani krizin yaşanmasını önlediklerini açıkladı. Oktay, "Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak var. Bu meselenin çözümü için diplomatik yolları sonuna kadar zorluyoruz" açıklamasını yaptı.
EVRİN GÜVENDİK
EVRİN GÜVENDİK
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