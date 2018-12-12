FETÖ gelini

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Kemal Gülen'in eşi Hale Gülen, 30 Temmuz günü Trabzon üzerinden yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Sarp Sınır Kapısı'nda gözaltına alınan Gülen ve kendisine kaçma konusunda yardımcı olan eski Samanyolu TV çalışanı Dursun Sürmeneli tutuklandı. İkiliye "terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı.
ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK
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