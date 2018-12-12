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FETÖ gelini
FETÖ elebaşı 'in yeğeni Kemal Gülen'in eşi Hale Gülen, 30 Temmuz günü üzerinden yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. 'nda gözaltına alınan Gülen ve kendisine kaçma konusunda yardımcı olan eski Samanyolu TV çalışanı Dursun Sürmeneli tutuklandı. İkiliye "terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı.

ATAKAN IRMAK

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