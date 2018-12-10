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  • Son Güncelleme: 10.12.2018 19:44

Son dakika: ve 'nin sahipleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, ve ’nin bu yılki sahiplerini belirledi.

Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sahipleri belli oldu

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, bu yıl ve 'nin verileceği isimler de belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu bu yılki vefa ödülünün ise 'a verilmesini kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreni, 19 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı 'nde gerçekleştirilecek.

TOPLANTIDA ONLAR DA HAZIR BULUNDU
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Murat Bardakçı (sağ 5), Mehmet Özçay (sol 3), İskender Pala (sol 5), Havva Hümeyra Şahin (sol 2), Ümit Meriç (sağ 3), Rasim Özdenören (sağ 2), Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit Soydan (sağ 4) ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan (solda) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun (sağda) da hazır bulundu..

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