Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin verileceği isimler de belirlendi.





Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu bu yılki vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy'a verilmesini kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreni, 19 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.



TOPLANTIDA ONLAR DA HAZIR BULUNDU

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Murat Bardakçı (sağ 5), Mehmet Özçay (sol 3), İskender Pala (sol 5), Havva Hümeyra Şahin (sol 2), Ümit Meriç (sağ 3), Rasim Özdenören (sağ 2), Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit Soydan (sağ 4) ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan (solda) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun (sağda) da hazır bulundu..