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Deniz kuvvetleri

Deniz kuvvetleri
FETÖ'cü hainlerden arınan Deniz Kuvvetleri, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi döneme göre harekât faaliyetlerini yüzde 25 artırdı. Özellikle 'nde Türk Deniz Kuvvetleri tarafından icra edilen faaliyetler ile tarafından icra edilen faaliyetler karşılaştırıldı. , gemi sayısı temelinde yaklaşık yüzde 40, tatbikat ve eğitim sayısı baz alındığında ise yaklaşık yüzde 35-40 oranında üstünlük sağladı.


ERKAM ÇOBAN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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