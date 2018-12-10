FETÖ'cü hainlerden arınan Deniz Kuvvetleri, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi döneme göre harekât faaliyetlerini yüzde 25 artırdı. Özellikle Ege Denizi'nde Türk Deniz Kuvvetleri tarafından icra edilen faaliyetler ile Yunanistan tarafından icra edilen faaliyetler karşılaştırıldı. Türkiye, gemi sayısı temelinde yaklaşık yüzde 40, tatbikat ve eğitim sayısı baz alındığında ise yaklaşık yüzde 35-40 oranında üstünlük sağladı.
ERKAM ÇOBAN
ERKAM ÇOBAN
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