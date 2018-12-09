Bugünkü
Takvim

’yi tanıtacaklar

Oscar’lı ünlü oyuncular ’nin değişik yerlerinde belgeseller çekerek tarihi mekanlarımızın tanıtımına başladı. Bu şekilde 192 projeye çekim izni verildi.

Türkiye’yi tanıtacaklar
Türkiye, turizmdeki tanıtımı ünlü isimlerle yapıyor. Dünyadaki dini inançları konu alan ve ünlü oyuncu 'ın sunduğu İnancın Hikayesi belgeseli İstanbul ve İzmir'in kültürel değerlerini tüm dünyaya tanıtıyor.



'nin tanıtım kampanyası için 2018 yılında 192 projeye çekim izni verildi. Oyuncu Megan Fox'un sunuculuğunu üstlendiği Mysteries and Myths with Megan Fox" adlı belgeselle Truva Göbeklitepe, Nemrut Dağı, Balıklıgöl ve Hattuşaş'ın tanıtımı yapıldı.



BURAK ERDEM ÇELİK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriTürkiye’yi tanıtacaklar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar