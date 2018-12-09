Türkiye’yi tanıtacaklar

Türkiye, turizmdeki tanıtımı ünlü isimlerle yapıyor. Dünyadaki dini inançları konu alan ve ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın sunduğu İnancın Hikayesi belgeseli İstanbul ve İzmir'in kültürel değerlerini tüm dünyaya tanıtıyor.
Türkiye'nin tanıtım kampanyası için 2018 yılında 192 projeye çekim izni verildi. Oyuncu Megan Fox'un sunuculuğunu üstlendiği Mysteries and Myths with Megan Fox" adlı belgeselle Truva Antik Kenti Göbeklitepe, Nemrut Dağı, Balıklıgöl ve Hattuşaş'ın tanıtımı yapıldı.
BURAK ERDEM ÇELİK
Türkiye'nin tanıtım kampanyası için 2018 yılında 192 projeye çekim izni verildi. Oyuncu Megan Fox'un sunuculuğunu üstlendiği Mysteries and Myths with Megan Fox" adlı belgeselle Truva Antik Kenti Göbeklitepe, Nemrut Dağı, Balıklıgöl ve Hattuşaş'ın tanıtımı yapıldı.
BURAK ERDEM ÇELİK
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