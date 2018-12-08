Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Akar, Jeffrey ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirtti. Akar görüşmede ayrıca ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile ilişkisini sonlandırmasını ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.
- Güncel
- 08.12.2018
- Gazete
Sonlandırın ve vazgeçin
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