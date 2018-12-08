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Sonlandırın ve vazgeçin

Sonlandırın ve vazgeçin
Milli Savunma Bakanı , ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Akar, Jeffrey ile yaptığı görüşmede, 'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirtti. Akar görüşmede ayrıca ABD'nin terör örgütü / ile ilişkisini sonlandırmasını ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

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