CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce ne yaptıysa kendisini İstanbul için aday gösteremedi. Son olarak Yalova'da yaptığı bir konuşmada "Ben bu kentin 16 yıl milletvekilliğini yaptım. Artık benim için o defter kapandı. Ben Yalova'dan hiçbir şekilde artık bir yere aday değilim. Başka yerlere adayım. Tahmin ediyorsunuz siz. Seçimde yenilmek dünyanın sonu değil. Atatürk de üç kere yenilmişti" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a dün bu sözler soruldu. Özkoç, İnce'nin "Başka yerlere adayım. Tahmin ediyorsunuz siz" sözleriyle ilgili olarak "Açık söylerse biz de bilmiş oluruz" ifadelerini kullandı. Özkoç ayrıca Mansur Yavaş'ın da Ankara için adaylığının gündeme gelmediğini söyledi.
- Güncel
- 08.12.2018
- Gazete
Açık konuş Muharrem
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