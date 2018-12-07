AÖL sınavı saat kaçta başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) öğrencileri sınav için hazırlık içinde. 8-9 Aralık'ta yapılacak sınav öncesi adaylar sınava nerede gireceklerini araştırıyor. Peki, AÖL sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2018 açık lise sınavı saat kaçta? İşte ayrıntılar...

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA?

2018-2019 AÖL 1. dönem sınavı 8-9 Aralık'ta 2'şer oturum halinde gerçekleştirilecek.

8 Aralık'ta ilk oturum saa 9.30'da başlayacak. İkinci oturum ise 14.00'da başlayacak.

9 Aralık Pazar günü ilk oturum 9.30'da ikinci oturum ise 14.30'da başlayacak.

Öğrencilerin sınav giriş yerlerinde katılacakları ders adının en alt kısmında sınava saat kaçta girecekleri bilgisi yer alıyor. Buna göre, adayların seçtikleri derslere göre sınava saat kaçta gireceklerine sınav giriş belgesinden teyit ederek öğrenmeleri daha yararlı olacaktır.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

Açık lise 1. dönem sınav giriş yerleri, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler sınav giriş yerlerini, AÖL'ün öğrenci girişi sistemine giriş yaptıktan sonra görüntüleyebilecek. Açılan pencerede sol panelde yer alan "Öğrenci Genel Bilgiler" sekmesine tıklayın. Alt kategorisinde "Sınav Giriş Belgesi" butonuna tıklayın. Açılan pencerede sınav giriş belgesi ekrana gelecek. Sağ en altta "Yazdır" kısmına tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İLE SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2017/4 DÖNEM MEZUNLARININ DİPLOMALARI GÖNDERİLDİ

MEB tarafından yapılan açıklamada, 2017/4 ek sınav döneminde mezun olan öğrencilerin diplomalarının Halk Eğitim Merkezlerine gönderildiği bildirildi.

SINAV GÜNÜ HANGİ BELGELER ALINMALI?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayın.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR

a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar başvurabilir.

TOPLAM KAÇ KREDİ İLE MEZUN OLUNUR?

Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir.