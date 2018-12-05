Subaru'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Subaru XV, Türkiye pazarında Xtra, Xtreme, Xtreme Plus ve Xclusive olmak üzere 4 farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor.
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Subaru'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Subaru XV, Türkiye pazarında Xtra, Xtreme, Xtreme Plus ve Xclusive olmak üzere 4 farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor.
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