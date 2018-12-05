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  • 05.12.2018 17:46

Subaru 'ye yeni deri döşeme seçeneği

Subaru 'nin gri deri döşeme seçeneği, aralık ayı itibarıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Subaru XVye yeni deri döşeme seçeneği

Subaru'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Subaru XV, Türkiye pazarında Xtra, Xtreme, Xtreme Plus ve Xclusive olmak üzere 4 farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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