AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın 14 ilin belediye başkan adayını daha açıklayacak.



Gelen son dakika bilgisine göre Başkan Erdoğan'ın yarın İl Başkanları Toplantısı'nda adaylarını açıklayacağı iller şu şekilde: Aksaray, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siir, Tunceli, Can, Ağrı ve Zonguldak.



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