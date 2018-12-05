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  • Son Güncelleme: 05.12.2018 19:16

... 14 ilin belediye başkan adayını açıklayacak

yarın il başkanları toplantısında 14 ilin daha adayını açıklayacak.

AK Parti yarın 14 ilin adayını açıklayacak

'de yerel seçim hazırlıkları sürüyor. Başkan , yarın 14 ilin belediye başkan adayını daha açıklayacak.

Gelen bilgisine göre Başkan Erdoğan'ın yarın İl Başkanları Toplantısı'nda adaylarını açıklayacağı iller şu şekilde: Aksaray, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siir, Tunceli, Can, Ağrı ve Zonguldak.

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