Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyaya örnek olduğunu söyledi. "Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü'' kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na başarı ödülü verdiklerini hatırlatan Adhanom, "Türkiye eşsiz adımlar attı" dedi.
- Güncel
- 05.12.2018
- Gazete
Sağlık sıstemine büyük övgü
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