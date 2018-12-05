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  • Son Güncelleme: 05.12.2018 17:51

Emniyet Müdürü duyurdu! Durdurulan TIR'da 500 kilo eroin ele geçirildi

Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, kentte durdurulan bir TIR'da yaklaşık 500 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Emniyet Müdürü duyurdu! TIRda 500 kilo eroin ele geçirildi
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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