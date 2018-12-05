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Erzincan Emniyet Müdürü duyurdu! Durdurulan TIR'da 500 kilo eroin ele geçirildi
Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, kentte durdurulan bir TIR'da yaklaşık 500 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.
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