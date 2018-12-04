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'li belediye yardıma gelmedi vatandaş aracını böyle kurtardı

’li belediye suya battı. ’u vuran e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın suya kapılan aracını iple demire bağlaması, kameralara yansıdı.

Geleneksel CHP
Atatürk'e benzemeyen heykeller yapan , hizmeti umursamadı. CHP'li belediyeler alt yapıda sınıfta kaldı. 'da geçen hafta yaşanan felaketi, bunun kanıtıydı. Yıllardır patlayan su borularıyla uğraşan Bodrum'da geçen hafta yağan yağmur sele yol açtı. Çok sayıda ev sular altında kaldı, araçlar suya kapıldı. Felaketle ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.



Sele kapılan tonlarca ağırlığındaki aracını elleriyle itip iple demire bağlayan vatandaşın görüntüleri şaşırttı. Vatandaşın çilesi saniye saniye görüntülere yansıdı. Kötü alt yapı nedeniyle kısa süreli yağışta bile sel tehlikesi yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar belediyeyi göreve çağırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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