Atatürk'e benzemeyen heykeller yapan CHP, hizmeti umursamadı. CHP'li belediyeler alt yapıda sınıfta kaldı. Bodrum'da geçen hafta yaşanan sel felaketi, bunun kanıtıydı. Yıllardır patlayan su borularıyla uğraşan Bodrum'da geçen hafta yağan yağmur sele yol açtı. Çok sayıda ev sular altında kaldı, araçlar suya kapıldı. Felaketle ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.
Sele kapılan tonlarca ağırlığındaki aracını elleriyle itip iple demire bağlayan vatandaşın görüntüleri şaşırttı. Vatandaşın çilesi saniye saniye görüntülere yansıdı. Kötü alt yapı nedeniyle kısa süreli yağışta bile sel tehlikesi yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar belediyeyi göreve çağırdı.
Sele kapılan tonlarca ağırlığındaki aracını elleriyle itip iple demire bağlayan vatandaşın görüntüleri şaşırttı. Vatandaşın çilesi saniye saniye görüntülere yansıdı. Kötü alt yapı nedeniyle kısa süreli yağışta bile sel tehlikesi yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar belediyeyi göreve çağırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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