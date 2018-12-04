Başkan Erdoğan: Saldırılara rağmen güçlüyüz

Başkan Erdoğan, Türkiye- Venezuela İş Forumu'na katıldı. Çarpıcı mesajlar verdi. Türkiye ekonomisinin sahip olduğu sağlam temeller üzerinde tüm engelleme girişimlerine ve saldırılara rağmen güçlü bir performans sergilediğine dikkat çekerek, "Son aylarda ağır ekonomik saldırıya maruz kalan bir ülke olarak, küresel ticaret sisteminin parametrelerini yok sayan keyfilikleri tasvip etmiyoruz" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: Son birkaç yılda dostum Maduro ile kurduğumuz siyasi ve ekonomik iş birliği her geçen gün güçlenerek devam ediyor. İlki İstanbul'da hayata geçirilen İş Forumu'nun Venezuela'da gerçekleştirilen bu ikinci toplantısı ülkelerimiz arasında yürüttüğümüz iş birliğini daha da ileriye taşıyacak. Biz özellikle ekonomik alanda çok ciddi paylaşımlara gideceğiz. Türkiye, Venezuela'nın yanında. Bu tarihi ziyaret kurulacak güçlü işbirliğinin temelidir. Yaşasın Türkiye, yaşasın Venezuela...
SICAK KARŞILAMA
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores tarafından başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
BOLİVAR'IN ANITINA ZİYARET
Başkan Erdoğan, Venezuela'nın efsanevi lideri Simon Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti.
SICAK KARŞILAMA
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores tarafından başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
BOLİVAR'IN ANITINA ZİYARET
Başkan Erdoğan, Venezuela'nın efsanevi lideri Simon Bolivar'ın anıt mezarını ziyaret etti.
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