Hac kuraları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl büyük bir coşku ve heyecanın yaşandığı hac kuralarının 2019'da hangi tarihte yapılacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Milyonlarca kişinin beklediği hac kura çekilişi için Diyanet İşleri Başkanlığı tarih verdi mi? 2019 hac kurası ne zaman çekilecek? Hac başvuruları ne zaman? Detaylar haberimizde...

2019 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2019 hac kura tarihi için bekleyiş sürüyor. Ancak Diyanet tarafından tarih henüz açıklanmadı. 2017 yılında 1 Şubat'ta halka açık olarak canlı yayınla çekilen hac kuralarının da bu yıl da bu tarihe yakın bir zamanda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Söz konusu çekiliş ile ilgili detaylar geldikçe haberimizin içeriğinde yer alacak.

HAC BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hac görevini yerine getirmek isteyenlerin araştırdığı tarik ile ilgili Diyanet bir açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz yıl 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında başvuruları alan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 yılı hac başvurularının da aynı tarihler aralığında başlatması bekleniyor. Konu ile ilgili tarihler tahminidir. Diyanet tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizden takip edebilirsiniz.

HAC KURALARINDA KAT SAYI UYGULAMASI NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan oluşması sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kura çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi karar verildi.