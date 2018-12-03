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  • 04.12.2018 00:41

lı askerlerden Başkan Erdoğan'a jest

Başkan , Devlet Başkanı tarafından resmi törenle karşılandı. Törende Venezuelalı askerler, 'nı hep bir ağızdan okudu.

Başkan Erdoğana jest

Cumhurbaşkanı , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda Devlet Başkanı tarafından resmi törenle karşılandı.

İki ülke marşlarının okunduğu törende, top atışının ardından Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarıyla kendisini karşılayan çocukları da selamlayarak kısa bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile başbaşa görüşmeye geçti.

VENEZUELA'DAN TÜRKİYE'YE JEST
Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenen resmi törende Venezuelalı askerler 'nı yüksek sesle okudu. Askerlerin İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla okuması takdir topladı.

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