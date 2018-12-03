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  • Son Güncelleme: 03.12.2018 19:19

Son dakika: Ankara'da doğalgaz hattında patlama

Son dakika... Ankara'da Necatibey caddesinde doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Ankarada doğalgaz patlaması

Ankara'da Necatibey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. İtfaiye ve polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Doğalgaz sızıntısı ihtimali nedeniyle çevredeki iş yerleri boşaltıldı.

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