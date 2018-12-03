Başkan Erdoğan: Menbiç'i kurtaracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesi için gittiği Arjantin'de önemli değerlendirmelerde bulundu. Kendisini takip eden medya temsilcilerinin sorularını cevaplayan Erdoğan'ın verdiği mesajlar şöyle:
Göç ve mülteciler konusunda bugüne kadar Türkiye'ye verilen sözler yerine gelmedi. AB'nin 3.3 milyar avroluk sözü var. Şu anda dünyada milli gelire oranla da en az gelişmiş ülkelere destekte Türkiye bir numara. Bizim önümüzde ne ABD ne bir başkası... Biz birinci sıradayız.
Suudi üst yönetimine soruyoruz. Kaşıkçı'nın cesedi nerededir? Bunu bir defa sizin 20 kişilik ekibiniz biliyor. Burada hiç sağa sola kıvırmayın. İnsanları enayi, ahmak zannediyorlar. Washington Post, Suudi istihbaratının görevlilerine Türkiye'ye gitme talimatını kim verdi diye soruyor. Bu hususta muhtemelen korkuyorlar, çekiniyorlar.
Başkan Trump ile Menbiç için konuştuk. Orayı onlardan temizleme noktasında bir mutabakat var. Trump bu işlerde daha dik duruyor. Dışişleri bakanlarımızın birbirleriyle diyalogları bu konuda çok önemli. Trump'ın yanında Pompeo -öyle olmaz böyle olur- diyemiyor. O da 'Az kaldı, çıkmaya başladılar' gibi ifadeler kullandı. Takipçisi olacağız, inşallah Menbiç'i bunlardan kurtaracağız.
Gezi'nin arkasında kimler olduğunu açıkladım. Dış ayağı Soros, iç ayağı Kavala'dır dedim. Kavala'ya para gönderenler belli. Almanya'ya gidiyorum, Merkel ve Steinmeier olsun bana Kavala'yı soruyor. Neden bu adamı bu kadar seviyorsunuz, hukukunuz nereden geliyor diye sordum.
Fransa'daki olaylarla ilgili ben neden endişeli olayım? Biz Gezi'de bedelini ödedik zaten. Macron bir defa bu konuda 'Kararlıyım, reformları yapacağım' diyor. Onlar da bunu yaptırtmak istemiyorlar.
DEVRİYEYE DEVAM
Başkan Erdoğan'ın Trump ile Menbiç konusunu görüşmesinden sonra ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Menbiç yol haritası ve ortak devriye faaliyetlerine ilişkin bir mesaj yayınladı. Mesajda "ABD ve Türk Silahlı Kuvvetleri müşterek devriye faaliyetlerinden birini daha tamamlayarak Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri'nin bütünleyici bir parçası olmaya devam ediyor" denildi.
PARAGUAY'A İLK RESMİ ZİYARET
Başkan Erdoğan, Arjantin'deki G-20 Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Paraguay'ın başkenti Asuncion'a geçti. Bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Erdoğan, Devlet Başkanı Mario Benitez tarafından Lopez Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Erdoğan, Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Göç ve mülteciler konusunda bugüne kadar Türkiye'ye verilen sözler yerine gelmedi. AB'nin 3.3 milyar avroluk sözü var. Şu anda dünyada milli gelire oranla da en az gelişmiş ülkelere destekte Türkiye bir numara. Bizim önümüzde ne ABD ne bir başkası... Biz birinci sıradayız.
Suudi üst yönetimine soruyoruz. Kaşıkçı'nın cesedi nerededir? Bunu bir defa sizin 20 kişilik ekibiniz biliyor. Burada hiç sağa sola kıvırmayın. İnsanları enayi, ahmak zannediyorlar. Washington Post, Suudi istihbaratının görevlilerine Türkiye'ye gitme talimatını kim verdi diye soruyor. Bu hususta muhtemelen korkuyorlar, çekiniyorlar.
Başkan Trump ile Menbiç için konuştuk. Orayı onlardan temizleme noktasında bir mutabakat var. Trump bu işlerde daha dik duruyor. Dışişleri bakanlarımızın birbirleriyle diyalogları bu konuda çok önemli. Trump'ın yanında Pompeo -öyle olmaz böyle olur- diyemiyor. O da 'Az kaldı, çıkmaya başladılar' gibi ifadeler kullandı. Takipçisi olacağız, inşallah Menbiç'i bunlardan kurtaracağız.
Gezi'nin arkasında kimler olduğunu açıkladım. Dış ayağı Soros, iç ayağı Kavala'dır dedim. Kavala'ya para gönderenler belli. Almanya'ya gidiyorum, Merkel ve Steinmeier olsun bana Kavala'yı soruyor. Neden bu adamı bu kadar seviyorsunuz, hukukunuz nereden geliyor diye sordum.
Fransa'daki olaylarla ilgili ben neden endişeli olayım? Biz Gezi'de bedelini ödedik zaten. Macron bir defa bu konuda 'Kararlıyım, reformları yapacağım' diyor. Onlar da bunu yaptırtmak istemiyorlar.
DEVRİYEYE DEVAM
Başkan Erdoğan'ın Trump ile Menbiç konusunu görüşmesinden sonra ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Menbiç yol haritası ve ortak devriye faaliyetlerine ilişkin bir mesaj yayınladı. Mesajda "ABD ve Türk Silahlı Kuvvetleri müşterek devriye faaliyetlerinden birini daha tamamlayarak Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri'nin bütünleyici bir parçası olmaya devam ediyor" denildi.
PARAGUAY'A İLK RESMİ ZİYARET
Başkan Erdoğan, Arjantin'deki G-20 Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Paraguay'ın başkenti Asuncion'a geçti. Bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Erdoğan, Devlet Başkanı Mario Benitez tarafından Lopez Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Erdoğan, Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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