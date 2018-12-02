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  • Son Güncelleme: 02.12.2018 19:24

Son dakika: Başkan Erdoğan Paraguay'da

Türkiye Cumhurbaşkanı , resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 18.15'te Paraguay'ın başkenti Asuncion'a geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Benitez tarafından törenle karşılandı.


Türkiye Cumhurbaşkanı , resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 18.15'te Paraguay'ın başkenti Asuncion'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvio Pettirossi Havalimanı'na gelişinde, Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, Paraguay Devlet Törenleri ve Protokol Genel Müdürü Federico A. Gonzales, Mihmandar Tuğgeneral Juan Ramon Meza Gomez, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Asuncion Fahri Konsolosu Ana Manuela ve Ciudad del Este Fahri Konsolosu Alejandro Mohammed Mana tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Asuncion'a geldi.



Erdoğan Paraguay'a resmi ziyaret düzenleyen ilk Cumhurbaşkanı oldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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