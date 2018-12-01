Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Arjantin'de G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüşmesi bekleniyor.
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