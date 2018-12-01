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  • Son Güncelleme: 01.12.2018 16:09

Son dakika: Başkan Erdoğan Trump ve Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD Başkanı Trump ve Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

Başkan Erdoğan, Trump ve Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Arjantin'de G20 Zirvesi'nde Devlet Başkanı ve ABD Başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüşmesi bekleniyor.

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