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  • Son Güncelleme: 30.11.2018 18:08

Son dakika: Başkan Erdoğan, nin yapılacağı salonda

Başkan , 'de G-20 zirvesinin yapılacağı toplantı salonuna geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği binaya geldi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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