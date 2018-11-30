Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de G-20 zirvesinin yapılacağı toplantı salonuna geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği binaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin başkenti Buenos Aires'te bu yıl 'Adil ve Sürdürülebilir Gelişim için Konsensus Oluşturma' temasıyla düzenlenen zirveye katılıyor. Zirve kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek.
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