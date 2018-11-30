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tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek
CHP lideri Kemal , "Man Adası iddiaları" nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı beşinci tazminat davasını da kaybetti. 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Kılıçdaroğlu, bu iddiaları nedeniyle İstanbul'da hakkında açılan 5 ayrı tazminat davasında, Başkan Erdoğan ve yakınlarına toplam bir milyon 18 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmiş oldu.

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