CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Man Adası iddiaları" nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı beşinci tazminat davasını da kaybetti. 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Kılıçdaroğlu, bu iddiaları nedeniyle İstanbul'da hakkında açılan 5 ayrı tazminat davasında, Başkan Erdoğan ve yakınlarına toplam bir milyon 18 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmiş oldu.
- Güncel
- 30.11.2018
- Gazete
Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek
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