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  • 29.11.2018 14:15

Şanlıurfa'da PKK'ya operasyon! Karayılan'ın amcası ve yeğeni gözaltında

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan’ın 2 yakını ve bir köy muhtarının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Karayılana şok! Amcası ve yeğeni gözaltında

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan'ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ve köy muhtarı H.K.'nın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

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