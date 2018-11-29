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’yi aldı!

'li ve belediyesi, hizmet dışı kaldı. Bodrum'da su borusu bomba gibi patladı. Edirne'de ise e yol açtı. Sele kapılan bir kişinin cesedine ulaşıldı.



Atatürk'e benzemeyen heykeller yaptıran 'li belediyeler, alt yapıda sınıfta kaldı. Muğla 'da son 4 yıldır sık sık patlayan içme suyu hattı, dün sabah yine patladı. Tonlarca su boşa aktı. Patlamanın şiddetiyle, yerinden sökülen taşlar, park halinde araçların üzerine düşerken, Torba-Göltürkbükü yolu çöktü, çok sayıda evi su bastı. Yağışla birlikte de oluşunca hasar ikiye katlandı.





'de de sele yol açtı. Sokaklar göle dönerken, bir hastanenin acil servisi ve çok sayıda ev sular altında kaldı. Sel sularına gömülen araçlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Sel sularına kapılan Veysel Evren'in (77) cesedine ulaşıldı.

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