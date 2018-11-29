Atatürk'e benzemeyen heykeller yaptıran CHP'li belediyeler, alt yapıda sınıfta kaldı. Muğla Bodrum'da son 4 yıldır sık sık patlayan içme suyu hattı, dün sabah yine patladı. Tonlarca su boşa aktı. Patlamanın şiddetiyle, yerinden sökülen taşlar, park halinde araçların üzerine düşerken, Torba-Göltürkbükü yolu çöktü, çok sayıda evi su bastı. Yağışla birlikte sel de oluşunca hasar ikiye katlandı.
Edirne'de de sağanak yağış sele yol açtı. Sokaklar göle dönerken, bir hastanenin acil servisi ve çok sayıda ev sular altında kaldı. Sel sularına gömülen araçlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Sel sularına kapılan Veysel Evren'in (77) cesedine ulaşıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.