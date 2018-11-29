Başkan Erdoğan: Çare milli para

Başkan Erdoğan, İstanbul'dan İslam ülkelerine seslendi: "Milli para, emperyalist prangaları parçalamamız için çok önemlidir. Aksi halde döviz kuru altında ezilmeye devam ederiz."
Rusya lideri Putin de Erdoğan'la yaptığı görüşmeye değindi. "S-400 satışının dolarla yapılamayacağını biliyorduk. Başka yol düşündük. Satış her şeye rağmen gerçekleşti" dedi.
KARADENİZ DİPLOMASİSİ
Erdoğan; Trump, Putin ve Ukrayna lideri Poroşenko ile Karadeniz'deki gerilimi konuştu.
"Sorunun diplomatik yollarla çözülmesinin" önemi konusunda uyarılarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşen 34. İSEDAK Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi:
Müslümanlar olarak kendi meselelerimizi kendimiz çözebilmemiz için elimizdeki platformları, araçları en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Aramızdaki ticarette milli para birimleri kullanmamız, kollarımıza vurulan emperyalist prangaları parçalamamız bakımından son derece önemlidir.
İSEDAK'a üye ülkeler olarak birbirimize ne kadar çok yatırım yaparsak o kadar güçlü oluruz. İslam ülkeleri tercihli ticaret sisteminin yürürlüğe girebilmesi için ilgili ülkeleri taviz listelerini güncellemeye ve diğer prosedürleri tamamlamaya davet ediyorum. Yerli ve milli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolu yok. Aksi takdirde döviz kuru altında ezilmeye devam edeceğiz.
ABD yönetimin gümrük vergilerini yükseltmesi dünya ticaretinde korumacı eğilimleri artırmıştır. Ticaret savaşlarının küresel ticarete, üretime refaha ciddi zararların olacağı aşikardır. Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması dünya ticaretine yeni bir açılım sağlayacaktır. Bunun yanında gümrüklerimizdeki altyapıları modernleştirmemiz, bilgi teknolojilerini daha yayın kullanmamız gümrük işlemlerini basitleştirmemiz lazım.
DOLARA FÜZE!
Başkan Erdoğan, Rus lideri Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile telefonda görüştü. Karadeniz'de yaşanan gerilime dikkat çekti. Her iki lidere de endişelerini dile getirdi. Krizin çözümünün önemine vurgu yaptı. Putin de S-400'lerin dolarla satışının yapılmadığı konusunda ilginç bir detayı aktardı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile S-400'leri de görüştük. Dolar üzerinden satış yapsaydık, bu mümkün olmayacaktı. Biz de SWIFT dışında farklı bir yöntem bulduk.
MİLLİ PARA HAYATA GEÇECEK
G-20 zirvesine katılmak için Arjantin'e giden Erdoğan, seyahat öncesi çarpıcı mesajlar verdi: Rusya, 2019 sonunda S-400'leri teslim edecek. Milli para ile alışveriş tezimiz hayata geçmiş olacak.
Rusya lideri Putin de Erdoğan'la yaptığı görüşmeye değindi. "S-400 satışının dolarla yapılamayacağını biliyorduk. Başka yol düşündük. Satış her şeye rağmen gerçekleşti" dedi.
KARADENİZ DİPLOMASİSİ
Erdoğan; Trump, Putin ve Ukrayna lideri Poroşenko ile Karadeniz'deki gerilimi konuştu.
"Sorunun diplomatik yollarla çözülmesinin" önemi konusunda uyarılarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşen 34. İSEDAK Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi:
Müslümanlar olarak kendi meselelerimizi kendimiz çözebilmemiz için elimizdeki platformları, araçları en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Aramızdaki ticarette milli para birimleri kullanmamız, kollarımıza vurulan emperyalist prangaları parçalamamız bakımından son derece önemlidir.
İSEDAK'a üye ülkeler olarak birbirimize ne kadar çok yatırım yaparsak o kadar güçlü oluruz. İslam ülkeleri tercihli ticaret sisteminin yürürlüğe girebilmesi için ilgili ülkeleri taviz listelerini güncellemeye ve diğer prosedürleri tamamlamaya davet ediyorum. Yerli ve milli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolu yok. Aksi takdirde döviz kuru altında ezilmeye devam edeceğiz.
ABD yönetimin gümrük vergilerini yükseltmesi dünya ticaretinde korumacı eğilimleri artırmıştır. Ticaret savaşlarının küresel ticarete, üretime refaha ciddi zararların olacağı aşikardır. Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması dünya ticaretine yeni bir açılım sağlayacaktır. Bunun yanında gümrüklerimizdeki altyapıları modernleştirmemiz, bilgi teknolojilerini daha yayın kullanmamız gümrük işlemlerini basitleştirmemiz lazım.
DOLARA FÜZE!
Başkan Erdoğan, Rus lideri Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile telefonda görüştü. Karadeniz'de yaşanan gerilime dikkat çekti. Her iki lidere de endişelerini dile getirdi. Krizin çözümünün önemine vurgu yaptı. Putin de S-400'lerin dolarla satışının yapılmadığı konusunda ilginç bir detayı aktardı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile S-400'leri de görüştük. Dolar üzerinden satış yapsaydık, bu mümkün olmayacaktı. Biz de SWIFT dışında farklı bir yöntem bulduk.
MİLLİ PARA HAYATA GEÇECEK
G-20 zirvesine katılmak için Arjantin'e giden Erdoğan, seyahat öncesi çarpıcı mesajlar verdi: Rusya, 2019 sonunda S-400'leri teslim edecek. Milli para ile alışveriş tezimiz hayata geçmiş olacak.
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