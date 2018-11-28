Bugünkü
Takvim

Kahramanlara veda

İstanbul’da yüzlerce kişiyi kurtarmak için canlarını hiçe sayan 4 kahraman, son yolculuklarına uğurlandı. Törenlerde gözyaşları sel olup aktı.

Kahramanlara veda
İstanbul Sancaktepe'de düşen helikopterde şehit olan askerler için Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Kara Pilot Albay ile Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin cenazeleri 'ya, Kara 'in cenazesi Bursa'ya, 'ın cenazesi ise Bitlis'e gönderildi. Şehit Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in cenazesinin Bursa'ya getirilişinde feryatlar yürekleri dağladı.




Ayakta durmakta zorlanan baba Ayhan ve anne Ayşegül Yurtsever'i yakınları teskin etti. 2017 Temmuz'unda hayatını birleştirdiği eşi Şebnem Yurtsever, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, Mihraplı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi. Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan Bitlis Budaklı Köyü'nde defnedildi. Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin cenazeleri de Ankara'da ebedi istirahatgahlarına konuldu.



Şehit Aykut Yurtsever



Şehit Göksenin Aytural Şaylan



Şehit Emre Vahit Bekli



Şehit Şahin Aslan



Ankara'daki törene, TBMM Başkanı Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ve Bakan Akar katıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKahramanlara veda
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar