Kahramanlara veda

İstanbul Sancaktepe'de düşen helikopterde şehit olan askerler için Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin cenazeleri Ankara'ya, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in cenazesi Bursa'ya, Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın cenazesi ise Bitlis'e gönderildi. Şehit Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in cenazesinin Bursa'ya getirilişinde feryatlar yürekleri dağladı.
Ayakta durmakta zorlanan baba Ayhan ve anne Ayşegül Yurtsever'i yakınları teskin etti. 2017 Temmuz'unda hayatını birleştirdiği eşi Şebnem Yurtsever, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, Mihraplı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi. Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan Bitlis Budaklı Köyü'nde defnedildi. Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin cenazeleri de Ankara'da ebedi istirahatgahlarına konuldu.
Şehit Aykut Yurtsever
Şehit Göksenin Aytural Şaylan
Şehit Emre Vahit Bekli
Şehit Şahin Aslan
Ankara'daki törene, TBMM Başkanı Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ve Bakan Akar katıldı.
Ayakta durmakta zorlanan baba Ayhan ve anne Ayşegül Yurtsever'i yakınları teskin etti. 2017 Temmuz'unda hayatını birleştirdiği eşi Şebnem Yurtsever, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, Mihraplı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi. Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan Bitlis Budaklı Köyü'nde defnedildi. Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin cenazeleri de Ankara'da ebedi istirahatgahlarına konuldu.
Şehit Aykut Yurtsever
Şehit Göksenin Aytural Şaylan
Şehit Emre Vahit Bekli
Şehit Şahin Aslan
Ankara'daki törene, TBMM Başkanı Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ve Bakan Akar katıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.