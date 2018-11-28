Başkan Erdoğan 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün grup toplantısında, 20 ilin belediye başka adayını açıkladı. İstanbul'a muhtemel aday olması beklenen Binali Yıldırım ile de bir görüşme yaptı. Erdoğan yeni adaylara uyarıda bulunurken, CHP'ye de mesaj yolladı:
KİM ne derse desin belediyecilik AK Parti'nin işidir. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Ana muhalefet gibi sabah akşam başka değil. Belediye başkanının mesaisi olmaz. Telefonu çaldığında açılmayan bir belediye başkanının başarılı olması mümkün değildir.
CHP'NİN aday belirleme taktiği dahi belediyecilik konusundaki zavallılığını göstermeye yeterlidir. Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ona göre aday açıklayacaklarmış çünkü mihenk taşı AK Parti, onun için.
BUNLARIN kafasında 'bu şehri kim daha iyi yönetir?' diye bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar.
ANKARA'DA Çankaya, İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın, hiç birinin ülke gerçekleriyle ilişkisinin olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurunda değildir. Buradaki seçmen profili aynı zamanda Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimlerden oluşuyor.
İSTANBUL'UMUZU kurtarırken 'burası Kadıköy'dür, CHP'lidir' demedik, 'burası Beşiktaş'tır, CHP'lidir' demedik. Her yere aynı hizmeti götürdük.
BURADAN CHP yönetimine bir ödev veriyorum: İyi takip etsinler, alsınlar 60 kişilik aday listemizi önlerine, teker teker her birinin karşısına stratejilerine, taktiklerine, cinliklerine göre isimler koysunlar. Görelim bakalım 31 Mart gecesi milletimiz hizmete talip olanlara mı yoksa cinlik yapanlara mı itibar edecek?
İŞTE ADAYLAR
Afyonkarahisar: Mehmet Zeybek
Ankara: Mehmet Özhaseki
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bingöl: Erdal Arıkan
Çanakkale: Ayhan Gider
Çankırı: Hüseyin Boz
Çorum: Halil İbrahim Aşkın
Eskişehir: Burhan Sakallı
Hatay: İbrahim Güler
İzmir: Nihat Zeybekci
Karaman: Mahmut Sami Şahin
Konya: Uğur İbrahim Altay
Mardin: Mehmet Vecdi Kahraman
Muş: Feyat Asya
Sakarya: Ekrem Yüce
Sivas: Hilmi Bilgin
Tokat: Eyüp Eroğlu
Trabzon: Murat Zorluoğlu
Uşak: Mehmet Çakın
Yozgat: Celal Köse
MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANIRIZ
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan, başkanlığında topladı. 5 saatlik MGK toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, Suriye'de siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilerek, "Suriye'de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulanarak, PKK/PYDYPG` nin bölge halkına zulmederek ve göçe zorlayarak değiştirdiği demografik yapıya karşı da duyarsız kalınmayacağı ifade edilmiştir" denildi. Irak'ta terör operasyonlarını süreceği, Doğu Akdeniz'de de KKTC'nin menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği bildirildi.
GELECEĞİ KADINLAR YAZAR
Türkiye'nin en büyük kadın yazılım platformu "Geleceği Yazan Kadınlar" projesinin tanıtımı, Beştepe'de yapıldı. Emine Erdoğan'ın da destek verdiği 5 bin kadına ulaşılması hedeflenen proje, TOBB ve Turkcell işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Erdoğan, tanıtımda yaptığı konuşmada "Kadınların içinde olmadıkları bir dijital dönüşüm, kadınların sesinin eksik olduğu bir gelecek demektir" dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da "Türkiye'nin Turkcell'i olarak bu gizli değerleri ortaya çıkarmak için her türlü gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.
KİM ne derse desin belediyecilik AK Parti'nin işidir. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Ana muhalefet gibi sabah akşam başka değil. Belediye başkanının mesaisi olmaz. Telefonu çaldığında açılmayan bir belediye başkanının başarılı olması mümkün değildir.
CHP'NİN aday belirleme taktiği dahi belediyecilik konusundaki zavallılığını göstermeye yeterlidir. Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ona göre aday açıklayacaklarmış çünkü mihenk taşı AK Parti, onun için.
BUNLARIN kafasında 'bu şehri kim daha iyi yönetir?' diye bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar.
ANKARA'DA Çankaya, İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın, hiç birinin ülke gerçekleriyle ilişkisinin olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurunda değildir. Buradaki seçmen profili aynı zamanda Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimlerden oluşuyor.
İSTANBUL'UMUZU kurtarırken 'burası Kadıköy'dür, CHP'lidir' demedik, 'burası Beşiktaş'tır, CHP'lidir' demedik. Her yere aynı hizmeti götürdük.
BURADAN CHP yönetimine bir ödev veriyorum: İyi takip etsinler, alsınlar 60 kişilik aday listemizi önlerine, teker teker her birinin karşısına stratejilerine, taktiklerine, cinliklerine göre isimler koysunlar. Görelim bakalım 31 Mart gecesi milletimiz hizmete talip olanlara mı yoksa cinlik yapanlara mı itibar edecek?
İŞTE ADAYLAR
Afyonkarahisar: Mehmet Zeybek
Ankara: Mehmet Özhaseki
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bingöl: Erdal Arıkan
Çanakkale: Ayhan Gider
Çankırı: Hüseyin Boz
Çorum: Halil İbrahim Aşkın
Eskişehir: Burhan Sakallı
Hatay: İbrahim Güler
İzmir: Nihat Zeybekci
Karaman: Mahmut Sami Şahin
Konya: Uğur İbrahim Altay
Mardin: Mehmet Vecdi Kahraman
Muş: Feyat Asya
Sakarya: Ekrem Yüce
Sivas: Hilmi Bilgin
Tokat: Eyüp Eroğlu
Trabzon: Murat Zorluoğlu
Uşak: Mehmet Çakın
Yozgat: Celal Köse
MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANIRIZ
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan, başkanlığında topladı. 5 saatlik MGK toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, Suriye'de siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilerek, "Suriye'de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulanarak, PKK/PYDYPG` nin bölge halkına zulmederek ve göçe zorlayarak değiştirdiği demografik yapıya karşı da duyarsız kalınmayacağı ifade edilmiştir" denildi. Irak'ta terör operasyonlarını süreceği, Doğu Akdeniz'de de KKTC'nin menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği bildirildi.
GELECEĞİ KADINLAR YAZAR
Türkiye'nin en büyük kadın yazılım platformu "Geleceği Yazan Kadınlar" projesinin tanıtımı, Beştepe'de yapıldı. Emine Erdoğan'ın da destek verdiği 5 bin kadına ulaşılması hedeflenen proje, TOBB ve Turkcell işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Erdoğan, tanıtımda yaptığı konuşmada "Kadınların içinde olmadıkları bir dijital dönüşüm, kadınların sesinin eksik olduğu bir gelecek demektir" dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da "Türkiye'nin Turkcell'i olarak bu gizli değerleri ortaya çıkarmak için her türlü gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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