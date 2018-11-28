Başkan Erdoğan 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı Başkan Erdoğan, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP’ye sert mesaj yolladı: AK Parti’nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar.

Başkan , dün grup toplantısında, 20 ilin belediye başka adayını açıkladı.

KİM ne derse desin belediyecilik AK Parti'nin işidir. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Ana muhalefet gibi sabah akşam başka değil. Belediye başkanının mesaisi olmaz. Telefonu çaldığında açılmayan bir belediye başkanının başarılı olması mümkün değildir.

CHP'NİN aday belirleme taktiği dahi belediyecilik konusundaki zavallılığını göstermeye yeterlidir. Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ona göre aday açıklayacaklarmış çünkü mihenk taşı AK Parti, onun için.

BUNLARIN kafasında 'bu şehri kim daha iyi yönetir?' diye bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar.

ANKARA'DA Çankaya, İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın, hiç birinin ülke gerçekleriyle ilişkisinin olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurunda değildir. Buradaki seçmen profili aynı zamanda Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimlerden oluşuyor.

İSTANBUL'UMUZU kurtarırken 'burası Kadıköy'dür, CHP'lidir' demedik, 'burası Beşiktaş'tır, CHP'lidir' demedik. Her yere aynı hizmeti götürdük.

BURADAN CHP yönetimine bir ödev veriyorum: İyi takip etsinler, alsınlar 60 kişilik aday listemizi önlerine, teker teker her birinin karşısına stratejilerine, taktiklerine, cinliklerine göre isimler koysunlar. Görelim bakalım 31 Mart gecesi milletimiz hizmete talip olanlara mı yoksa cinlik yapanlara mı itibar edecek?



İŞTE ADAYLAR

Afyonkarahisar: Mehmet Zeybek

Ankara: Mehmet Özhaseki

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Çanakkale: Ayhan Gider

Çankırı: Hüseyin Boz

Çorum: Halil İbrahim Aşkın

Eskişehir: Burhan Sakallı

Hatay: İbrahim Güler

İzmir: Nihat Zeybekci

Karaman: Mahmut Sami Şahin

Konya: Uğur İbrahim Altay

Mardin: Mehmet Vecdi Kahraman

Muş: Feyat Asya

Sakarya: Ekrem Yüce

Sivas: Hilmi Bilgin

Tokat: Eyüp Eroğlu

Trabzon: Murat Zorluoğlu

Uşak: Mehmet Çakın

Yozgat: Celal Köse



MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANIRIZ

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan, başkanlığında topladı. 5 saatlik MGK toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, Suriye'de siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilerek, "Suriye'de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulanarak, PKK/PYDYPG` nin bölge halkına zulmederek ve göçe zorlayarak değiştirdiği demografik yapıya karşı da duyarsız kalınmayacağı ifade edilmiştir" denildi. Irak'ta terör operasyonlarını süreceği, Doğu Akdeniz'de de KKTC'nin menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği bildirildi.







GELECEĞİ KADINLAR YAZAR

Türkiye'nin en büyük kadın yazılım platformu "Geleceği Yazan Kadınlar" projesinin tanıtımı, Beştepe'de yapıldı. Emine Erdoğan'ın da destek verdiği 5 bin kadına ulaşılması hedeflenen proje, TOBB ve Turkcell işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Erdoğan, tanıtımda yaptığı konuşmada "Kadınların içinde olmadıkları bir dijital dönüşüm, kadınların sesinin eksik olduğu bir gelecek demektir" dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da "Türkiye'nin Turkcell'i olarak bu gizli değerleri ortaya çıkarmak için her türlü gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan , dün grup toplantısında, 20 ilin belediye başka adayını açıkladı. İstanbul 'a muhtemel aday olması beklenen Binali Yıldırım ile de bir görüşme yaptı. Erdoğan yeni adaylara uyarıda bulunurken, CHP'ye de mesaj yolladı:ne derse desin belediyecilik AK Parti'nin işidir. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Ana muhalefet gibi sabah akşam başka değil. Belediye başkanının mesaisi olmaz. Telefonu çaldığında açılmayan bir belediye başkanının başarılı olması mümkün değildir.aday belirleme taktiği dahi belediyecilik konusundaki zavallılığını göstermeye yeterlidir. Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ona göre aday açıklayacaklarmış çünkü mihenk taşı AK Parti, onun için.kafasında 'bu şehri kim daha iyi yönetir?' diye bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar.Çankaya, İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın, hiç birinin ülke gerçekleriyle ilişkisinin olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurunda değildir. Buradaki seçmen profili aynı zamanda Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimlerden oluşuyor.kurtarırken 'burası Kadıköy'dür, CHP'lidir' demedik, 'burası Beşiktaş'tır, CHP'lidir' demedik. Her yere aynı hizmeti götürdük.CHP yönetimine bir ödev veriyorum: İyi takip etsinler, alsınlar 60 kişilik aday listemizi önlerine, teker teker her birinin karşısına stratejilerine, taktiklerine, cinliklerine göre isimler koysunlar. Görelim bakalım 31 Mart gecesi milletimiz hizmete talip olanlara mı yoksa cinlik yapanlara mı itibar edecek?Afyonkarahisar: Mehmet ZeybekAnkara: Mehmet ÖzhasekiBalıkesir: Yücel YılmazBingöl: Erdal ArıkanÇanakkale: Ayhan GiderÇankırı: Hüseyin BozÇorum: Halil İbrahim AşkınEskişehir: Burhan SakallıHatay: İbrahim Gülerİzmir: Nihat ZeybekciKaraman: Mahmut Sami ŞahinKonya: Uğur İbrahim AltayMardin: Mehmet Vecdi KahramanMuş: Feyat AsyaSakarya: Ekrem YüceSivas: Hilmi BilginTokat: Eyüp EroğluTrabzon: Murat ZorluoğluUşak: Mehmet ÇakınYozgat: Celal KöseMilli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan, başkanlığında topladı. 5 saatlik MGK toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, Suriye'de siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilerek, "Suriye'de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulanarak, PKK/PYDYPG` nin bölge halkına zulmederek ve göçe zorlayarak değiştirdiği demografik yapıya karşı da duyarsız kalınmayacağı ifade edilmiştir" denildi. Irak'ta terör operasyonlarını süreceği, Doğu Akdeniz'de de KKTC'nin menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği bildirildi.Türkiye'nin en büyük kadın yazılım platformu "Geleceği Yazan Kadınlar" projesinin tanıtımı, Beştepe'de yapıldı. Emine Erdoğan'ın da destek verdiği 5 bin kadına ulaşılması hedeflenen proje, TOBB ve Turkcell işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Erdoğan, tanıtımda yaptığı konuşmada "Kadınların içinde olmadıkları bir dijital dönüşüm, kadınların sesinin eksik olduğu bir gelecek demektir" dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da "Türkiye'nin Turkcell'i olarak bu gizli değerleri ortaya çıkarmak için her türlü gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER