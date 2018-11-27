Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı saat 5 saat sürdü.

"ÇOK ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞIZ"

Toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Grup toplantısında sonra gerçekleştireceğimiz MGK'da bu meseleleri değerlendirecek, çok önemli kararlar alacağız. Artık yolun sonuna geldiklerini görmeliler. Müttefik olduklarını, stratejik ortak olduklarını söyleyenler için işte bu fırsattır" ifadelerine yer vermişti.







İşte kritik toplantıda alınan kararlar;

"Irak'taki terör unsurlarına yönelik operasyonlar sürecek"

"Suriye'de emrivakiye göz yumulmayacak"

Ayrıntılar birazdan...