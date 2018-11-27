Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.11.2018 20:55
  • Son Güncelleme: 27.11.2018 21:14

Erdoğan başkanlığındaki yılın son toplantısı sona erdi

başkanlığındaki yılın son toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Yılın son MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı saat 5 saat sürdü.

"ÇOK ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞIZ"

Toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Grup toplantısında sonra gerçekleştireceğimiz 'da bu meseleleri değerlendirecek, çok önemli kararlar alacağız. Artık yolun sonuna geldiklerini görmeliler. Müttefik olduklarını, stratejik ortak olduklarını söyleyenler için işte bu fırsattır" ifadelerine yer vermişti.



İşte kritik toplantıda alınan kararlar;

"Irak'taki terör unsurlarına yönelik operasyonlar sürecek"

"Suriye'de emrivakiye göz yumulmayacak"

Ayrıntılar birazdan...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki yılın son MGK toplantısı sona erdi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar