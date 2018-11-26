Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.11.2018 01:52
  • Son Güncelleme: 27.11.2018 02:25

Son dakika: 'teki Tarihi Çarşısı'nda : Alevler kilometrelerce uzaktan görülüyor

Son dakika... 'teki Osmanlı döneminde yaptırılan ve önemli ticaret merkezleri arasında yer alan Tarihi Çarşısı'nda gece saatlerinde çıktı. Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görülebiliyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

'te önemli ticaret merkezlerinden biri olan Osmanlı döneminden kalma Tarihi Çarşısı'nda gece saatlerinde çıktı. Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip çarşıda çıkan yangında alevler kısa sürede işyerini sardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çarşının büyük bölümünde etkili oldu. Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görülebiliyor.

Tarihi nda işyerleri bulunan ve çoğunluğun Türkmenlerin oluşturduğu esnaf, yangının kundaklanma sonucu çıkmış olabileceğini öne sürdü.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen yangının kontrol altına alınmasında güçlük yaşanıyor. Can kaybının olmadığı, ancak büyük maddi zarara yol açtığı belirtilen yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Kerkük'teki Tarihi Kayseri Çarşısı'nda yangın: Alevler kilometrelerce uzaktan görülüyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar