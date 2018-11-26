PYD 40 yıllık proje

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından "Hınçak, Taşnak Komitelerinden Asala ve PKK/YPG'ye Ermeni Terör Örgütleri ve Hedefleri" Konferansı düzenlendi. Emekli Tümgeneral Dr. Güray Alpar, şunları söyledi: "Ermeniler, Osmanlı'yı kendi emelleri doğrultusunda parçalamak isteyen devletler tarafından kışkırtıldı. ASALA ve PKK, Bekaa ve Zeli kamplarında 1979 yılında eğitim görürken bir araya geldi. Şimdi de PYD üzerinden aynı tezgahı kuruyorlar."
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- 26.11.2018
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