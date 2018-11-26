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40 yıllık proje

PYD 40 yıllık proje
Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından "Hınçak, Taşnak Komitelerinden Asala ve /YPG'ye Ermeni Terör Örgütleri ve Hedefleri" Konferansı düzenlendi. Emekli Tümgeneral Dr. Güray Alpar, şunları söyledi: "Ermeniler, Osmanlı'yı kendi emelleri doğrultusunda parçalamak isteyen devletler tarafından kışkırtıldı. ASALA ve PKK, Bekaa ve Zeli kamplarında 1979 yılında eğitim görürken bir araya geldi. Şimdi de üzerinden aynı tezgahı kuruyorlar."

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