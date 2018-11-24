Büyü bozuldu

Bursa polisi, 17 ilde aranan Kesira lakaplı Sonay İncekara isimli büyücüyü yakaladı. 47 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan sahtekarın üzerinden FETÖ üyelerince kullanıldığı bilinen F serisi dolarlar çıktı. Evinde yapılan detaylı aramalarda ise 150 bin lira para, ruhsatsız tabanca, çok sayıda dolu fişek, 10 sahte kimlik, 30 SIM kart ve 15 cep telefonuna rastlandı. Büyücünün telefonundaki mesajlar ise şaşkınlık yarattı.
ANNESİ DE SABIKALI
Müşterilerini WhatsApp üzerinden tuzağa çeken Kesira'nın, 'Ben aşk büyüsü yaptırmak istiyorum. Beni sevmesini, gözünün benden başkasını görmemesini istiyorum. Kesin sonuç veriyor musunuz? Garantisi var mı, ücreti ne kadar' şeklindeki mesajlara 'Ücreti 2 bin lira, yüzde 100 garanti' diye cevap verdiği saptandı. Cinsel istismar suçundan hapis cezası bulunan sahtekarın annesi Atike İncekara'nın da 20 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
ANNESİ DE SABIKALI
Müşterilerini WhatsApp üzerinden tuzağa çeken Kesira'nın, 'Ben aşk büyüsü yaptırmak istiyorum. Beni sevmesini, gözünün benden başkasını görmemesini istiyorum. Kesin sonuç veriyor musunuz? Garantisi var mı, ücreti ne kadar' şeklindeki mesajlara 'Ücreti 2 bin lira, yüzde 100 garanti' diye cevap verdiği saptandı. Cinsel istismar suçundan hapis cezası bulunan sahtekarın annesi Atike İncekara'nın da 20 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
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