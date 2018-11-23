Kanımız dondu | Cemal Kaşıkçı'yı poşetle boğup kanını çektiler

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni bir iddia ortaya atıldı. İnfaz timinin, Kaşıkçı'yı konsoloslukta poşetle boğduğu, ardından damar yolu açarak vücudundaki kanı çekip banyo giderinden kanalizasyona akıttığı ortaya çıktı. Bu işlemin, Suudi Arabistan Adli Tıp Başkanı Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Bu tespitin ise ses kayıtlarında olduğu iddia edildi. Konsolosluğa 15 gün sonra giren ekipler görüntüleme robotlarıyla kanallarda DNA çalışması yapmıştı.





NAZİF KARAMAN