Öztürk Yılmaz’a CHP’den ihraç

CHP yönetiminin "Türkçe ezan" açıklamaları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri nedeniyle iki kez "kesin ihraç" talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkındaki nihai karar verildi. CHP Grup Disiplin Kurulu, Yılmaz'ı parti grubundan ihraç etti... Yılmaz'ın CHP üyeliği de düşecek.
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