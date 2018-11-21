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Öztürk Yılmaz’a CHP’den ihraç
CHP yönetiminin "Türkçe ezan" açıklamaları ve Genel Başkan 'nu hedef alan sözleri nedeniyle iki kez "kesin ihraç" talebiyle na sevk ettiği Ardahan Milletvekili hakkındaki nihai karar verildi. Grup Disiplin Kurulu, Yılmaz'ı parti grubundan ihraç etti... Yılmaz'ın CHP üyeliği de düşecek.
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