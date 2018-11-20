Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü başta inkar edip sonra itiraf etmek zorunda kalan Riyad, basına sızan bilgiler doğrultusunda köşeye sıkıştı. Kaşıkçı'nın sesinin yer aldığı iki ayrı ses kaydının daha bulunduğu öğrenildi. Buna göre 2 Ekim günü saat 13.14'te içeri giren Kaşıkçı, 4 kişi tarafından karşılandı. Ekipten biri kolundan tuttu. Kaşıkçı ise "Kolumu bırakın, ne yaptığınızı sanıyorsunuz?" diye tepki verdi.
DÖRT SOKAK YÜRÜ, TAKSİ TUT
Sözlü atışma, kavga ve darp seslerinin yer aldığı 4 dakikalık bir ses kaydının daha olduğu, bunda Kaşıkçı dışında 7 farklı Suudi erkeğin sesinin duyulduğu kaydedildi. Veliaht prens Selman'ın yakın koruması olan Maher Abdelaziz Mutreb'in Kaşıkçı'ya 'Hain, hesap vereceksin' dediği ifade edildi. Dublörlük yaptığı iddia edilen infaz timinden 57 yaşındaki Mustafa el Mudeyni'nin 'Yirmi dakika önce öldürdüğümüz adamın kıyafetlerinin üzerimde olması ürpertici' dediği duyuldu. Kaşıkçı'nın ayakkabıları ayağını sıktığı kendi için kendi ayakkabılarını giyen dublöre son talimatlar ise şu şekilde verildi: "İlk önce dört sokak yürü, sonra taksiye bin, Sultanahmet'e git, kıyafetlerden kurtul ve konsolosluk rezidansında bizimle buluş."
OĞLUNU ÖVDÜ
Suudi Arabistan Kralı Selman, Cemal Kaşıkçı olayı sonrası ilk kez konuştu. Ülkenin 2030 Vizyonu kapsamında bir gelişim sürecinden geçtiğini, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bu konuda başarılı bir performans sergilediğini söyledi. Oğul Selman'ın, insan haklarını geliştirme ve gençler için iş olanaklarını artırmaktan sorumlu olduğunu, ülke olarak önceliklerinden birinin özel sektörün gelişimini desteklemek olduğunu söyledi.
ALMANYA'DAN SİLAH YASAĞI
Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 18 Suudi vatandaşının Schengen bölgesine girişini yasaklayan Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihracatını da tamamen durdurduğunu açıkladı. Karara göre, daha önce onayı verilen silah satışlarının da sevkiyatı yapılmayacak.
DÖRT SOKAK YÜRÜ, TAKSİ TUT
Sözlü atışma, kavga ve darp seslerinin yer aldığı 4 dakikalık bir ses kaydının daha olduğu, bunda Kaşıkçı dışında 7 farklı Suudi erkeğin sesinin duyulduğu kaydedildi. Veliaht prens Selman'ın yakın koruması olan Maher Abdelaziz Mutreb'in Kaşıkçı'ya 'Hain, hesap vereceksin' dediği ifade edildi. Dublörlük yaptığı iddia edilen infaz timinden 57 yaşındaki Mustafa el Mudeyni'nin 'Yirmi dakika önce öldürdüğümüz adamın kıyafetlerinin üzerimde olması ürpertici' dediği duyuldu. Kaşıkçı'nın ayakkabıları ayağını sıktığı kendi için kendi ayakkabılarını giyen dublöre son talimatlar ise şu şekilde verildi: "İlk önce dört sokak yürü, sonra taksiye bin, Sultanahmet'e git, kıyafetlerden kurtul ve konsolosluk rezidansında bizimle buluş."
OĞLUNU ÖVDÜ
Suudi Arabistan Kralı Selman, Cemal Kaşıkçı olayı sonrası ilk kez konuştu. Ülkenin 2030 Vizyonu kapsamında bir gelişim sürecinden geçtiğini, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bu konuda başarılı bir performans sergilediğini söyledi. Oğul Selman'ın, insan haklarını geliştirme ve gençler için iş olanaklarını artırmaktan sorumlu olduğunu, ülke olarak önceliklerinden birinin özel sektörün gelişimini desteklemek olduğunu söyledi.
ALMANYA'DAN SİLAH YASAĞI
Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 18 Suudi vatandaşının Schengen bölgesine girişini yasaklayan Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihracatını da tamamen durdurduğunu açıkladı. Karara göre, daha önce onayı verilen silah satışlarının da sevkiyatı yapılmayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.