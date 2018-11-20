Bugünkü
Takvim

"İnce" hesap

İnce hesap
CHP'nin oy oranının sürekli düşmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Kemal 'nun artan baskılar nedeniyle hiç istememesine rağmen 'yi 'a aday göstermeye mecbur kalacağı iddia edildi. Gelen haberlere göre İnce'nin "Taban beni istiyor" diyeceği görüşmede Kılıçdaroğlu'nun önüne bazı anket sonuçlarını koyacağı öğrenildi. Bu arada İnce'nin Kılıçdaroğlu'ndan randevu isteme kararını Çetin-Öymen ve Karayalçın ile görüşerek aldığı belirtildi. Bu arada 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milletvekili Erdin Bircan (59), dün son yolculuğa uğurlandı. Cenazeye katılan Kılıçdaroğlu ve İnce'nin törende bir ara yan yana yürüdüğü ve tabuta birlikte omuz verdiği görüldü.

ZAFER ŞAHİN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleri"İnce" hesap
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar