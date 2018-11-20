"İnce" hesap

CHP'nin oy oranının sürekli düşmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun artan baskılar nedeniyle hiç istememesine rağmen Muharrem İnce'yi İstanbul'a aday göstermeye mecbur kalacağı iddia edildi. Gelen haberlere göre İnce'nin "Taban beni istiyor" diyeceği görüşmede Kılıçdaroğlu'nun önüne bazı anket sonuçlarını koyacağı öğrenildi. Bu arada İnce'nin Kılıçdaroğlu'ndan randevu isteme kararını Çetin-Öymen ve Karayalçın ile görüşerek aldığı belirtildi. Bu arada Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan (59), dün son yolculuğa uğurlandı. Cenazeye katılan Kılıçdaroğlu ve İnce'nin törende bir ara yan yana yürüdüğü ve tabuta birlikte omuz verdiği görüldü.
ZAFER ŞAHİN
ZAFER ŞAHİN
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