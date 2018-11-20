Afrin’de operasyon

TSK, terörden temizlediği Afrin'de düğmeye bastı. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin çatı kuruluşu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) uyuyan hücreleri ile çeteleşen gruplara karşı operasyon başlattı. Operasyonun ilk dalgasında Afrin'de halka zulmeden, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetleri yürüten gruplar var.
ERKAM ÇOBAN
ERKAM ÇOBAN
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