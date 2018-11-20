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Afrin’de operasyon
TSK, terörden temizlediği 'de düğmeye bastı. Terör örgütü //'nin çatı kuruluşu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) uyuyan hücreleri ile çeteleşen gruplara karşı başlattı. Operasyonun ilk dalgasında Afrin'de halka zulmeden, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetleri yürüten gruplar var.

ERKAM ÇOBAN

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