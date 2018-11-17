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Kaşıkçı'nın cenaze namazı kılındı

Kaşıkçı'nın cenaze namazı kılındı
Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayrıca 'da Kocatepe Camii'nde de Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kaşıkçı için Mekke, , , Washington, İslamabad, Jakarta, Rabat, Tunus, Kuveyt gibi dünyanın dört bir yanındaki birçok şehirde gıyabi cenaze namazları kılınacağı bildirildi.



Kaşıkçı için kılınan cenaze namazında musalla taşı boş kaldı.

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