Kaşıkçı'nın cenaze namazı kılındı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayrıca Ankara'da Kocatepe Camii'nde de Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kaşıkçı için Mekke, Londra, Paris, Washington, İslamabad, Jakarta, Rabat, Tunus, Kuveyt gibi dünyanın dört bir yanındaki birçok şehirde gıyabi cenaze namazları kılınacağı bildirildi.
Kaşıkçı için kılınan cenaze namazında musalla taşı boş kaldı.
Kaşıkçı için kılınan cenaze namazında musalla taşı boş kaldı.
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