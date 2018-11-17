MUHARREM İnce, yenilgiye doymadı. Şimdi de İstanbul Belediye Başkanlığı için atağa kalktı! İlk iş olarak çok sevdiği FOX TV'ye (Tilki) ulaştı.
ABD kanalına "Aday olursam kazanırım" mesajı yolladı. Sabah programını sunan İsmail Küçükkaya da dostunu kırmadı. İnce manevrayı haber yaptı.
Küçükkaya, 24 Haziran gecesi "Adam kazandı" itirafını yayınlamış İnce'yi zor duruma düşürmüştü.
İnce, 24 Haziran gecesi seçim yenilgisini duyuran Küçükkaya'ya "Gazeteci ile dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş" diye sitem etmişti.
ABD kanalına "Aday olursam kazanırım" mesajı yolladı. Sabah programını sunan İsmail Küçükkaya da dostunu kırmadı. İnce manevrayı haber yaptı.
Küçükkaya, 24 Haziran gecesi "Adam kazandı" itirafını yayınlamış İnce'yi zor duruma düşürmüştü.
İnce, 24 Haziran gecesi seçim yenilgisini duyuran Küçükkaya'ya "Gazeteci ile dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş" diye sitem etmişti.
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