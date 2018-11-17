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İnce çalışmalarına 'Dost değilmiş' dediği FOX'a mesaj göndererek başladı

Herkesin gönlünde bir aslan yatar, İnce'ninkinde ise tilki... İnce yine sahneye çıktı. 'den bile yüz bulamadı. "Dost değilmiş" dediği FOX'un sabah sunucusuna mesaj yolladı!

Sabah şekerleri
MUHARREM İnce, yenilgiye doymadı. Şimdi de İstanbul Belediye Başkanlığı için atağa kalktı! İlk iş olarak çok sevdiği 'ye (Tilki) ulaştı.
ABD kanalına "Aday olursam kazanırım" mesajı yolladı. Sabah programını sunan da dostunu kırmadı. İnce manevrayı haber yaptı.



Küçükkaya, 24 Haziran gecesi "Adam kazandı" itirafını yayınlamış İnce'yi zor duruma düşürmüştü.
İnce, 24 Haziran gecesi yenilgisini duyuran Küçükkaya'ya "Gazeteci ile dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş" diye sitem etmişti.

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