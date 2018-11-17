Büst akıl!

Isparta'da utanç verici bir olay yaşandı. Isparta Belediyesi tarafından 2013 yılında "26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı" yapıldı. İçinde Şehitler Anıtı'nın da bulunduğu parka, Isparta'da doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstleri konuldu. Ancak 10 bronz büstten 9'u, geçen çarşamba gecesi kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. Aynı alandaki Halil Ethem Eldem büstü ile parkın farklı bir noktasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in büstlerine ise dokunulmadı. Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Kaçar, 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' köşesinde bulunan 'Mehmet Efe', 'Süleyman Acar', 'Muhsin Ertuğrul', 'Hasan Hilmi Dilmen', 'Hafız İbrahim Demiralay', 'Hacı Hüseyin Hüsnü Özdamar', 'Ağlarcızade Mustafa Hakkı Ağlarcı', 'Böcüzade Süleyman Sami Bey' ve 'Osman Hamdi' büstlerinin çalındığını açıkladı. Kaçar, "Büstler bulunmazsa yenilerini yapacağız" ifadelerini kullandı.
26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı düne kadar böyle görünüyordu.
26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı düne kadar böyle görünüyordu.
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