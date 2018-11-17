Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesine izin verilmemesi konusunda mutabık kaldı. Görüşmede ABD'deki FETÖ soruşturmaları da gündeme geldi. Münbiç meselesini konuşan iki lider, Türk ve ABD askerlerinin ortak devriye faaliyetlerine başlamasından duyulan memnuniyeti ifade etti. Erdoğan görüşmede ABD'nin PKK terör örgütünün Suriye koluna yardımlarının sona erdirilmesi hususundaki beklentilerini de dile getirdi. Erdoğan ve Trump, Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesi noktasındaki kararlılıklarını teyit etti.
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