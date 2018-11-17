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Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

Erdoğan ile Trump telefonda görüştü. İki lider, Kaşıkçı inin üzerinin örtülmemesi için mutabık kaldı. Katillerin cezasız bırakılmaması konusunda da fikir birliğine vardı.

Kaşıkçı telefonu
Başkan Erdoğan ile Başkanı Trump, Cemal Kaşıkçı inin örtbas edilmesine izin verilmemesi konusunda mutabık kaldı. Görüşmede ABD'deki FETÖ soruşturmaları da gündeme geldi. Münbiç meselesini konuşan iki lider, Türk ve ABD askerlerinin ortak devriye faaliyetlerine başlamasından duyulan memnuniyeti ifade etti. Erdoğan görüşmede ABD'nin PKK terör örgütünün koluna yardımlarının sona erdirilmesi hususundaki beklentilerini de dile getirdi. Erdoğan ve Trump, ile ABD arasındaki işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesi noktasındaki kararlılıklarını teyit etti.

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