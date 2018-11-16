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'den Batum'a cevap: Esefle kınıyoruz

, ’ye ‘’ iması yaptı. Bu durum, Sarı- Lacivertli takımı kızdırdı: Esefle kınıyoruz.

Sarı kınarya
Son oynanan Galatasaray- derbisi olaylı bitti. İki tarafa da birçok ceza kesildi. Olaylı derbinin yankıları ise bitmek bilmedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı CHP'li Süheyl Batum'un, geçen yılki bir videosu Twitter'a yüklendi. Söz konusu görüntüde Batum, 3 Temmuz olaylarına değindi. Fenerbahçe'nin şike yaptığını ima etti. Batum, derbinin ardından TFF'nin Fatih Terim'e verdiği cezayı eleştirdi. Konuyu ise ve Fenerbahçe'ye getirince krizin fitilini ateşledi.

İSTİFA ÇAĞRISI
Sarı-Lacivertli kulüp, Batum'a tepki gösterdi. "FETÖ'nün hedef aldığı kurumlardan biri olan kulübümüze yönelik bu tür algı saldırılarını esefle kınıyoruz" denildi. Sarı-Lacivertliler aynı zamanda Batum'un dernekten istifasını istedi. Dernek ise Batum'un yanında olduklarını bildirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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