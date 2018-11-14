Sibel’e veda

Afyonkarahisar'da önceki akşam Yılmaz Ünlü'nün kullandığı servis minibüsü, Mehmet Tekeli'nin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kazada minibüsteki Sibel Çelik (18) olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçtaki 5 kişi de yaralandı. Afyon Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencisi olan ve okuldan arta kalan zamanlarında bir şirketin muhasebe servisinde çalıştığı belirtilen Çelik, dün son yolculuğuna uğurlandı.