Afyonkarahisar'da önceki akşam Yılmaz Ünlü'nün kullandığı servis minibüsü, Mehmet Tekeli'nin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kazada minibüsteki Sibel Çelik (18) olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçtaki 5 kişi de yaralandı. Afyon Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencisi olan ve okuldan arta kalan zamanlarında bir şirketin muhasebe servisinde çalıştığı belirtilen Çelik, dün son yolculuğuna uğurlandı.
- Güncel
- 14.11.2018
- Gazete
Sibel’e veda
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