Bugünkü
Takvim

Sibel’e veda

Sibel’e veda
Afyonkarahisar'da önceki akşam Yılmaz Ünlü'nün kullandığı servis minibüsü, Mehmet Tekeli'nin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kazada minibüsteki Sibel Çelik (18) olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçtaki 5 kişi de yaralandı. Afyon Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencisi olan ve okuldan arta kalan zamanlarında bir şirketin muhasebe servisinde çalıştığı belirtilen Çelik, dün son yolculuğuna uğurlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSibel’e veda
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar