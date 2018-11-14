Adana'nın Çukurova İlçesi'nde yaşayan Hasan Efe Ege (12), 8. kattaki evinin balkonuna çıktı. Dengesini kaybeden küçük çocuk, balkondan yere düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ege, kurtarılamadı. Hasan Efe Ege'nin babasına seslenmek için aşağı baktığı sırada düştüğü ortaya çıktı. Toprağa verilen talihsiz çocuktan geriye gözü yaşlı ailesi ve arkadaşları kaldı.
- Güncel
- 14.11.2018
- Gazete
Ah Hasan Efe
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