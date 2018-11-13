Tatlı rüyalar!

Paniğe katılan FETÖ üyelerinin yalanları, itirafçıların ifadelerine yansıdı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli üsteğmen Ali E.B., örgütün yalancı rüya seanslarını anlattı. "FETÖ imamların, örgütün içerisindeki çözülmeyi önlemek için rüyasında Hz. Ebubekir'i gördüklerini anlatıyordu" ifadesini kullandı.
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