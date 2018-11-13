İş adamı ile sunucu davasında yeni karar

Televizyon sunucusu olduğu iddia edilen Neşe Sapmaz, 11 Kasım 2016'da bir iş nedeniyle tanıştığı iş adamı Ümit Arıkan'ın kendisine cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

Sapmaz'ın avukatı soruşturma aşamasında şikayetten vazgeçtiklerini belirten bir dilekçe verdi. Ancak savcı Neşe Sapmaz'ın avukatına verdiği vekaletnamede şikayetten vazgeçme yetkisi olmadığından, Sapmaz'ın yeniden ifadesine başvurdu. Neşe Sapmaz savcıya şikayetinin devam ettiğini belirtti ve Arıkan hakkında 'Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonrası mahkeme, soruşturma aşamasında Sapmaz'ın dosyaya sunduğu "şikayetten vazgeçme" dilekçesini dikkate alarak davayı düşürdü.

BAM: 'KARARA İTİRAZ EDEMEZSİN'

Sapmaz, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak, şikayetinden vazgeçmediğini ileri sürüp karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde yapılan yargılamada, mahkeme heyeti Sapmaz'ın itirazına ilişkin kararını verdi ve reddetti.

BAM tarafından verilen red kararında, Sapmaz'ın soruşturma aşamasında şikayetçi olmadığı, kamu davası açıldıktan sonra davaya katılma talebinde bulunduğu kaydedildi. İlk derece mahkemesi (39 Asliye Ceza Mahkemesi), Sapmaz'ın katılma talebi hakkında karar vermeden davayı düşürdüğü, Sapmaz'ın karar sonrası istinaf mahkemesine başvurduğu belirtildi. C.M.K. 260. maddesine göre katılma istemi karar bağlanmamış kimsenin istinaf yoluna başvurma hakkının olmadığı ifade edilen kararda, Sapmaz'ın yerel mahkemede katılma talebi hakkında bir karar verilmesini talep etmediği gibi ayrıca bir katılma talebinde de olmadığı belirtildi. C.M.K. 237/2. maddesi gereğince Sapmaz'ın katılan sıfatı almasının hukuken mümkün olmadığı ve bu nedenle istinafın reddedildiği beyan edildi. (Sabah)



