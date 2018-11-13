Başkan Erdoğan: Bunu ancak eroin alan biri yapar!

Cinayetle ilgili istihbarat örgütümüz hiçbir şeyi saklamadı. Ses kayıtlarını Suudiler dahil ABD, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere kim istediyse hepsine dinlettik.
Kayıt gerçekten bir felaket. Hatta Suudiler'in istihbaratçısı, kaydı dinlediğinde, 'Herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar' diyecek kadar şoke oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümü için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Dönüş yolunda ise uçakta gazetecilere önemli bilgiler verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:
Trump görüşmesi: Kaşıkçı cinayetini akşam yemeğinde ele aldık. Merkel ile Macron'u da dahil ettik. Katilleri sağda solda aramaya gerek olmadığını Sayın Trump'a da söyledim. Bir defa katiller bu 18'in içindedir. Bu cinayetle ilgili ses kayıtlarını bizden isteyenlerin hepsine dinlettik. ABD, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere kim istediyse hepsine biz bunu dinlettik. Kayıt gerçekten bir felaket.
Halkbank: Telefonla görüşmemizden sonra Sayın Trump, 24 saat içinde kendi ilgili bakanına talimatı verdi ve bakan da bizim Hazine ve Maliye Bakanı'mız Berat Bey'i aradı. Fakat daha sonra farklı bir gelişme olunca arkadaşlar Sayın Pompeo ile görüşmeyi yaptı. Görüşmeyi Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey yaptı. Pompeo da konuyu takip etti. Davanın New York'tan Washington'a kaydırılması söz konusuydu. Ben dün akşam söyleyince Trump, 'Ben döner dönmez bu işin takibini isteyeceğim, ben bu işin bittiğini zannediyorum. Niye bu kadar uzadı?' şeklinde konuştu.
Akdeniz: ABD'lilerin Exxon Mobil ile Rumlar'ın müşterek bir çalışması var. ABD'liler de 'Oraya siz girmeyin bunun dışında ne yapacaksınız yapın' havasındalar. Bu iş için iki sondaj gemimiz, iki sismik gemimiz olacak. Sondaj gemilerimizden biri Doğu Akdeniz'de, diğeri Karadeniz'de çalışacak. Sismikler zaten çalışıyor. Kararlı bir şekilde biz bu yola devam edeceğiz.
Yerel seçimler: Üç dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımızı da büyük oranda istirahate çekeceğiz. Çünkü halk değişim istiyor.
Kılıçdaroğlu: (AK Parti'ye oy verirseniz harama ortak olursunuz sözüne...) Haram helal gibi meseleleri Kılıçdaroğlu ile konuşacak değiliz. Haramı da helali de elhamdülillah biz iyi biliriz. Kılıçdaroğlu bir defa bu noktada ilmini artırsın sonra konuşsun.
Kayıt gerçekten bir felaket. Hatta Suudiler'in istihbaratçısı, kaydı dinlediğinde, 'Herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar' diyecek kadar şoke oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümü için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Dönüş yolunda ise uçakta gazetecilere önemli bilgiler verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:
Trump görüşmesi: Kaşıkçı cinayetini akşam yemeğinde ele aldık. Merkel ile Macron'u da dahil ettik. Katilleri sağda solda aramaya gerek olmadığını Sayın Trump'a da söyledim. Bir defa katiller bu 18'in içindedir. Bu cinayetle ilgili ses kayıtlarını bizden isteyenlerin hepsine dinlettik. ABD, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere kim istediyse hepsine biz bunu dinlettik. Kayıt gerçekten bir felaket.
Halkbank: Telefonla görüşmemizden sonra Sayın Trump, 24 saat içinde kendi ilgili bakanına talimatı verdi ve bakan da bizim Hazine ve Maliye Bakanı'mız Berat Bey'i aradı. Fakat daha sonra farklı bir gelişme olunca arkadaşlar Sayın Pompeo ile görüşmeyi yaptı. Görüşmeyi Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey yaptı. Pompeo da konuyu takip etti. Davanın New York'tan Washington'a kaydırılması söz konusuydu. Ben dün akşam söyleyince Trump, 'Ben döner dönmez bu işin takibini isteyeceğim, ben bu işin bittiğini zannediyorum. Niye bu kadar uzadı?' şeklinde konuştu.
Akdeniz: ABD'lilerin Exxon Mobil ile Rumlar'ın müşterek bir çalışması var. ABD'liler de 'Oraya siz girmeyin bunun dışında ne yapacaksınız yapın' havasındalar. Bu iş için iki sondaj gemimiz, iki sismik gemimiz olacak. Sondaj gemilerimizden biri Doğu Akdeniz'de, diğeri Karadeniz'de çalışacak. Sismikler zaten çalışıyor. Kararlı bir şekilde biz bu yola devam edeceğiz.
Yerel seçimler: Üç dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımızı da büyük oranda istirahate çekeceğiz. Çünkü halk değişim istiyor.
Kılıçdaroğlu: (AK Parti'ye oy verirseniz harama ortak olursunuz sözüne...) Haram helal gibi meseleleri Kılıçdaroğlu ile konuşacak değiliz. Haramı da helali de elhamdülillah biz iyi biliriz. Kılıçdaroğlu bir defa bu noktada ilmini artırsın sonra konuşsun.
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