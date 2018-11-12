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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 09:26

Hakkari şehitlerine veda

Hakkari'de Şemdinli'de mühimmat patlaması sonucu şehit düşen 4 asker memleketlerine uğurlanıyor.

Hakkari şehitlerine veda

Süngü Tepe Üs Bölgesinde 7 askerimiz mühimmat patlaması sonucu şehit olmuştu, 25 askerimiz ise yaralanmıştı.

Dün memleketine uğurlanan 3 şehidin ardından (Topçu Er Menduh Çelik, Topçu Er İbrahim Özkur, Topçu Uzman Çavuş Halil Daş), bugün de 4 şehit (Topçu Er Yusuf Önder, Er Samet Kaymakçı, Topçu Çavuş Mehmet Kaşık, Er Melih Sancar) Van'da tören düzenleniyor.

Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlanacak.

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