Hakkari şehitlerine veda

Süngü Tepe Üs Bölgesinde 7 askerimiz mühimmat patlaması sonucu şehit olmuştu, 25 askerimiz ise yaralanmıştı.
Dün memleketine uğurlanan 3 şehidin ardından (Topçu Er Menduh Çelik, Topçu Er İbrahim Özkur, Topçu Uzman Çavuş Halil Daş), bugün de 4 şehit (Topçu Er Yusuf Önder, Er Samet Kaymakçı, Topçu Çavuş Mehmet Kaşık, Er Melih Sancar) Van'da tören düzenleniyor.
Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlanacak.
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