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'Boş'kan adayı!

'Boş'kan adayı!
CHP, 9 dir yenilmeye doymadı. Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin çalışmalarına da kaybedecek adayları seçmeyle başladı! Aday bulmakta zorlanan , yine şaşırtıcı bir karara imza attı. Partinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'i aday göstereceği iddiası ortaya atıldı. Adaylığa şimdiden yeşil ışık yakan Şener, geçen seçimde masa üstünde miting yapmıştı! Gittiği her ilde tepki toplayan ve mitingi bomboş geçen Abdüllatif Şener, adaylık konusuyla ilgili "Genel merkez isterse aday olurum" ifadesini kullandı.

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